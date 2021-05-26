Лукашенко продолжает придумывать новые версии касательно минирования Ryanair

Лукашенко заявил, что письмо о минировании лайнера якобы поступило из Швейцарии. Фото: Reuters

Сообщение о бомбе на борту пассажирского лайнера Ryanair, на котором находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, поступило из Швейцарии.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления в палате представителей белорусского парламента, пишет "Радио Свобода".

"Самолет развернули у БелАЕС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - заявил Лукашенко.

Самолету настоятельно рекомендовалось изменить курс на Минск у города Лида, откуда к Островецкой АЭС около 100 км.

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Информацию о Швейцарии Лукашенко озвучил впервые. Ранее в государственных СМИ Беларуси появились сообщения об угрозах со стороны ХАМАС. Письмо поступило якобы от палестинского движения по электронной почте. Угрозу о минировании получили "несколько аэропортов".

Само движение ХАМАС категорически опровергло заявление белорусской стороны. Организация, которая в некоторых странах считается террористической, заявила, что не использует подобные методы.

Лукашенко также заявил, что экипаж лайнера сам принял решение уйти на посадку в Минске, и сказал, что белорусские истребители МиГ-29 не заставляли пилотов сесть.

"Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком быстро "отреагировали", - прокомментировал он.

По его словам, три человека вышли из самолета в Минске, "чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ".

Экипаж пассажирского лайнера Ryanair, летевшего рейсом Афины - Вильнюс, принял решение совершить экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск после сообщения о минировании. Пилот самолета якобы опасался, что бомба взорвется над столицей Литвы, Вильнюсом. А посадочная линия "Минская-2" расположена за пределами обитаемой зоны.