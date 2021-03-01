Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил генеральское звание старшему сыну Виктору.
Об этом говорится на сайте белорусского правительства.
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Лукашенко подписал документ о присвоении должностей ряду офицеров. Своему сыну он дал звание генерал-майора запаса.
По словам диктатора, он не будет передавать власть над Беларусью своим детям.
"Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и не может обсуждаться. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", - прокомментировал Лукашенко.
Союз с Беларусью обходится России дороже, чем содержание оккупированного Донбасса.
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