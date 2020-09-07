Лукашенко приедет в Кремль в ближайшие дни

Визит Лукашенко к Путину должен был состояться 13 сентября. Фото: Belta.by

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву в ближайшие дни. Об этом сообщил пресс секретарь Путина Дмитрий Песков. Кремль активно готовится к визиту.

Ранее СМИ сообщали, что встреча Путина и Лукашенко состоится 13 сентября. Песков сказал, что такая дата неверная.

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"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни, мы своевременно вас проинформируем", - сказал пресс-секретарь Путина.







Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве до середины сентября.