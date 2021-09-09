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четверг, 09 сентября 2021 14:38

Лукашенко поехал к Путину говорить об интеграции Беларуси и РФ

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Лукашенко поехал к Путину говорить об интеграции Беларуси и РФ
Лукашенко приехал к Путину. Фото: ТАСС

Сегодня, 9 сентября, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приехал к лидеру Кремля Владимиру Путину.

Об этом сообщило белорусское агентство "Белта".

Они планируют подписать пакет дорожных карт интеграции России и Беларуси, отметил белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

Также обе страны намерены обсудить 28 союзных программ, которые подготовили правительства.

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Путин и Лукашенко хотят озвучить "другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику", пишет агентство.

Белорусский диктатор надеется получить от Путина финансовую помощь.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает поставок вооружения и техники российского производства. От России ждут десятков самолетов, вертолетов и средств ПВО.

В Беларусь прибыли российские истребители СУ-30СМ. Они будут нести дежурство по охране воздушных границ.

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09
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