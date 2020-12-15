Лукашенко планирует создать собственную вакцину против коронавируса

Беларусь хочет разработать собственную вакцину. Фото:pexels

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует разработать собственную вакцину против коронавируса.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что Беларусь будет закупать собственную вакцину, будет производить русский, а также разрабатывать собственную.

На создание вакцины может уйти более $1,9 млн.

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"Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам понадобится вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть", - сказал он.

В конце августа 2020 Лукашенко договорился с главой РФ Владимиром Путиным о том, что белорусы в добровольном порядке примут участие в 3-м этапе испытаний российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Тогда же главы государств договорились о закупке Беларусью 100 тыс. доз .