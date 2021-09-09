Лукашенко ожидает интеграции с Россией в октябре

Лукашенко высказался о принятии 28 "союзных программ" с РФ. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает принятия 28 "союзных программ" с РФ в октябре.

"Мы готовы обсудить на последней стадии 28 программ, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами, возможно, в конце октября, примем окончательно эти программы. Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не секрет. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали", - сказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает "Пул первого".

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На прошлой неделе Лукашенко заявил, что глубокая интеграция с Россией не лишит Беларусь суверенитета. Также он анонсировал получение Беларусью крупной партии военной техники из России.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает поставок вооружения и техники российского производства. От России ждут десятков самолетов, вертолетов и средств ПВО. В Беларусь прибыли российские истребители СУ-30СМ. Они будут нести дежурство по охране воздушных границ.