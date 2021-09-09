Лукашенко ожидает интеграции с Россией в октябре

 
Ексклюзивы
1/5
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 171
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 1710
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 288
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 396
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 270
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1179
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 252
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 738
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 378
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1395
Фото
Все фото
9
3
5
10
7
Лесной пожар охватил Испанию, солдаты ловят сбежавших из тюрьмы: четверг в фото
Лесной пожар охватил Испанию, солдаты ловят сбежавших из тюрьмы: четверг в фото
Неизвестный с оружием ворвался в банк: в заложниках 15 человек
Неизвестный с оружием ворвался в банк: в заложниках 15 человек
Россия перебросила в Беларусь истребители
Россия перебросила в Беларусь истребители
Мексикой прокатилось землетрясение: день в 10 фото
Мексикой прокатилось землетрясение: день в 10 фото
Возросло число жертв взрыва многоэтажки под Москвой
Возросло число жертв взрыва многоэтажки под Москвой
Видео
Все видео
100-летняя женщина стала сильнейшей долгожительницей мира
100-летняя женщина стала сильнейшей долгожительницей мира
73-летняя женщина стала миллионершей после того, как полицейские сломали ей руку
73-летняя женщина стала миллионершей после того, как полицейские сломали ей руку
Столкнулись два парома: есть жертвы и десятки пропавших без вести
Столкнулись два парома: есть жертвы и десятки пропавших без вести
В Афганистане женщины снова вышли за свои права: их били электродубинками
В Афганистане женщины снова вышли за свои права: их били электродубинками
70 женщин "вышли замуж" за дерева, чтобы спасти парк
70 женщин "вышли замуж" за дерева, чтобы спасти парк
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2259
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1413
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1224
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 468
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 189
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
четверг, 09 сентября 2021 20:30

Лукашенко ожидает интеграции с Россией в октябре

  Комментировать
Лукашенко ожидает интеграции с Россией в октябре
Лукашенко высказался о принятии 28 "союзных программ" с РФ. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает принятия 28 "союзных программ" с РФ в октябре.

"Мы готовы обсудить на последней стадии 28 программ, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами, возможно, в конце октября, примем окончательно эти программы. Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не секрет. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали", - сказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает "Пул первого".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко поехал к Путину говорить об интеграции Беларуси и РФ

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что глубокая интеграция с Россией не лишит Беларусь суверенитета. Также он анонсировал получение Беларусью крупной партии военной техники из России.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает поставок вооружения и техники российского производства. От России ждут десятков самолетов, вертолетов и средств ПВО.

В Беларусь прибыли российские истребители СУ-30СМ. Они будут нести дежурство по охране воздушных границ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лукашенко ожидает интеграции с Россией в октябре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Королева, которая правит дольше всех монархов в британской истории

В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 22519
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 4365
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
 Просмотров: 2844
Работали добровольно и насиловали животных: &quot;рабовладелеца&quot; рассказала свою версию
Работали добровольно и насиловали животных: "рабовладелеца" рассказала свою версию Просмотров: 2763
Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться
Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться
 Просмотров: 2610
Мир
Лесной пожар охватил Испанию, солдаты ловят сбежавших из тюрьмы: четверг в фото
Лесной пожар охватил Испанию, солдаты ловят сбежавших из тюрьмы: четверг в фото
9
 Просмотров: 405
Неизвестный с оружием ворвался в банк: в заложниках 15 человек
Неизвестный с оружием ворвался в банк: в заложниках 15 человек
3
 Просмотров: 684
В Италии позволят выращивать каннабис для собственных целей
В Италии позволят выращивать каннабис для собственных целей Просмотров: 72
Владельцы Facebook-страниц отвечают за комментарии - ЕСПЧ
Владельцы Facebook-страниц отвечают за комментарии - ЕСПЧ Просмотров: 117
Опубликовали рейтинг лучших городов мира
Опубликовали рейтинг лучших городов мира Просмотров: 297
Больше всего комментируют
1
Назвали ситуации, в которых не обойтись без стакана воды
1
Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"
1
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
1
В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека
1
"Старая российская деза" - в ОП прокомментировали материал CNN о спецоперации по "вагнеровцам"
Голосов: 8
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть