За призыв наложить санкции в Белоруссию можно сесть. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил уголовную ответственность за призывы к санкциям.

Об этом сообщает государственное информационное агентство "Белта".

"Закон вводит уголовную ответственность за призывы к введению санкций против Республики Беларусь, ее граждан и организаций", - говорится в сообщении.

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Закон предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, если обращения адресованы обычным гражданам. К 10 годам, если они адресованы иностранным государствам, международным и иностранным организациям. И к 12 годам - ​​если такие обращения сделаны должностным лицом при исполнении служебных полномочий или они привели к санкциям.

В случае внедрения санкций против Беларуси Украина будет следовать политике Европейского Союза, вводящего точечные ограничения. Об этом сообщил Тарас Качка, замминистра экономики и торговый представитель Украины.