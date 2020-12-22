Лукашенко не признают президентом и требуют повторные выборы: в США наложили санкции на чиновников Беларуси

США наложили санкции против чиновников Беларуси. Фото: Reuters

Палата представителей Конгресса США ввела санкции против белорусских и российских чиновников. Одобрение законопроекта предусматривает поддержку белорусских СМИ и IT-компаний.

О законопроекте под названием "О суверенитете, правах человека и демократию в Беларуси", за который проголосовали 22 декабря, рассказал прессекретар конгрессмена Кристофера Смита Джефф Сегнил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания ввела санкции против режима Лукашенко

По положениям документа, США не признает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко главой государства. Также Соединенные Штаты призывают провести повторные выборы. Голосование должно соответствовать стандартам ОБСЕ.

Еще одним положением документа является требование освобождения политических заключенных в Беларуси.

Также в США не признают включения Беларуси в так называемое "Союзное государство". Это сверхгосударственное объединения Россия и Беларусь создали в сентябре 2020-го.

Недавно, Европейский Союз утвердил 36 дополнительных санкций, направленных против высокопоставленных Беларуси.