Лукашенко не хочет делать прививки путинской вакциной

Лукашенко отказался принимать вакцину. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не будет принимать вакцину от Covid-19.

"Я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал он во время посещения детской инфекционной клинической больницы Минска, сообщает "Интерфакс-Украина".

Назвал себя скептиком.

Весной в Беларуси планируют вакцинировать 1,2 млн человек.

"Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это", - сказал Лукашенко.

В Беларуси впервые в мире российская вакцина "Спутник V" прошла клинические исследования. Заявили, что исследования являются положительными.

Беларусь хочет закупить в РФ 100 тыс. доз вакцины.

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Всего в стране собираются задействовать вакцины 5-6 производителей.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует разработать собственную вакцину против коронавируса. Лукашенко заявил, что Беларусь будет закупать вакцину, производить российскую, а также разрабатывать собственную.