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Лукашенко назвал Путина единственным другом

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Лукашенко назвал Путина единственным другом
Также Лукашенко считает Путина близким человеком и может поспорить с ним во время телефонного разговора. Фото: Reuters

Александр Лукашенко считает президента РФ Владимира Путина своим другом и играет с ним в одной команде и в спорте, и в политике. Об этом он заявил в интервью на телеканале Россия-1, сообщает ТАСС.

"Да, я его считаю своим другом, и в этом (2020) году он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", - подчеркнул Лукашенко.

При этом он не смог назвать тех, кого еще считает своими друзьями, и заявил о множестве противников. Отвечая на вопрос, в одной или разных командах он играет с Путиным в хоккей, Лукашенко отметил, что с российским лидером он в одной команде не только на спортивной площадке, но и в политике.

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"Нас загнали уже намертво в одну команду", - добавил белорусский политик.

Также Лукашенко считает Путина близким человеком и может поспорить с ним во время телефонного разговора.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уйдет с поста главы государства только путем честных выборов.

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