Лукашенко хочет вернуть советскую пятилетку

Лукашенко считает, что санкции Европы и США никак не повлияют на Беларусь. Фото: newsbalt

Беларусь и Россия могут обеспечить себя необходимыми ресурсами, несмотря на санкции Запада.

Об этом сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Григорием Рапотой, пишет БЕЛТА.

"Россию, так же как и нас, все пытаются напугать какими-то санкциями. Я с советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы дрожим и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3-5 лет и детали те сделаем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал", - прокомментировал диктатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси осудили двоих журналисток через стрим с митинга

Лукашенко уверен, что Беларусь с Россией успешно будут работать во всех сферах - космос, биотехнологии, электромобили.

"Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Но черта с два", - заявил он.

Беларусь могут отстранить от участия в песенном конкурсе Евровидение-2021.