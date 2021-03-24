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среда, 24 марта 2021 06:35

Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - екссиловикы

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Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - екссиловикы
Лукашенко планирует устроить теракт. Фото: РИА Новости

Комитет государственной безопасности Беларуси намерен устроить теракт в одном из зданий органов внутренних дел на День Воли 25 марта, обвинив в нем противников режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Итогом данной операции должно стать введение в стране чрезвычайного положения, со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило объединение экс-силовиков Беларуси BYPOL в Telegram.

Экс-силовики подчеркнули, что полностью доверяют своим источникам. По их мнению, достоверность данной информации также подтверждается последними шагами режима: заявлением о готовности вести войну внутри страны, запросом МВД к министру обороны о привлечении военных к охране общественного порядка 25 марта и недавние обвинения Лукашенко в адрес сторонников национального бело-красно-белого флага.

В BYPOL отметили, что распространяют информацию о теракте в качестве предупреждения и призывают белорусов не отменять запланированные празднования.

"Просто в ближайшие дни нам следует быть более внимательными и держаться подальше от административных зданий (особенно зданий органов внутренних дел), а также, по возможности, избегать услуг общественного транспорта", – говорится в сообщении.

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В Беларуси начали блокировать сайт "Голос", который создала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская для проведения голосования за переговоры с режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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24
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