Лукашенко хочет обсудить протесты в стране с Путиным

Лукашенко считает, что протесты касаются также и РФ. Фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет обсудить протесты в стране с российским президентом Владимиром Путиным.

"Нас укачивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций", - сказал Лукашенко, передает "Белта".

Он считает, что протесты угрожают не только Беларуси.

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"Защита Беларуси сегодня это не менее, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства. Это пример другим, если белорусы не выдержат, эта волна пойдет туда дальше. Поэтому за нас так вцепились", - сказал Лукашенко.

Презиеднт Беларуси считает, что протестующие не понимают последствий своих действий. Но последствия понимают те, кто их координирует.

Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14.00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории.