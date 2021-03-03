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среда, 03 марта 2021 01:29

Лукашенко готов разместить в Беларуси вооруженные российские самолеты

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Лукашенко готов разместить в Беларуси вооруженные российские самолеты
Лукашенко обсудил с Путиным размещения российских самолетов в Беларуси. Фото: ТАСС

Александр Лукашенко хочет разместить на территории Беларуси российские военные самолеты.

Этот вопрос он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщается на сайте президента Беларуси.

"Должен сказать, что отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, у стран в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею был опыт, когда российские самолеты прибыли в Беларусь для несения совместного дежурства.

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"Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Беларуси. - Прим.). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого", - сказал он.

Кремль может использовать Беларусь как военный плацдарм, говорится в докладе разведки Эстонии.

По мнению представителей эстонской разведки, Россия будет использовать Беларусь как территорию для развертывания войск в случае войны или кризиса.

Также РФ через белорусские земли может заблокировать доступ НАТО к Сувалкскому коридору, который влияет на воздушное пространство Польши и стран Балтии.

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