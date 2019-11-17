Лукашенко будет участвовать в следующих выборах президента

Лукашенко примет участие в президентских выборах в 2020 году. Фото: Chesk

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах в 2020 году.

Лукашенко подчеркнул, что не будет отчаянно бороться за кресло президента, передает Интерфакс.

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру откинуть на выборах", - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что если жители Беларуси ценят стабильность и независимость, то "сами должны прийти и сказать: президент, ты здоров, баллотируйся, пожалуйста".

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Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 20 июля 1994 года. За это время мир успел увидеть разные и часто взаимоисключающие маски белорусского лидера: то он представал перед народом как простой и близкий ему бывший председатель колхоза, то проявлял себя как жесткий диктатор, подавляя любые протестные движения в стране.

Сегодня в Беларуси начались досрочные парламентские выборы - выбирают депутатов Палаты представителей Национального собрания. Для участия в голосовании в стране и за ее пределами открылись 5831 и 46 избирательных участков соответственно.