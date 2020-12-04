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пятница, 04 декабря 2020 15:23

Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами

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Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
На летних каникулах он собирает более 16 тыс. учителей со всего индийского штата Махараштра, чтобы обучить их цифровым технологиям. Фото: pixabay.com

Сельский учитель из Индии Ранджит Дисале стал лауреатом премии Global Teacher Prize. В этом году его признали лучшим педагогом мира.

Дисале выбрали среди 12 тыс. номинантов из более чем 140 стран мира, сообщают на официальном сайте Global Teacher Prize 2020.

В своем выступлении учитель признался, что собирается поделить половину призовых денег, $1 млн, с другими лауреатами, которые вошли в первую десятку финалистов. Таким образом 9 его коллег получат чуть более $55 тыс. каждый. Это впервые за 6 лет проведения церемонии победитель поделился призовым фондом с другими финалистами.

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Молодой учитель прибыл в начальную школу для девочек Zilla Parishad 2009 года, тогда это было полуразрушенное здание. Большинство учениц были представительницами племенных общин, а потому посещение школы иногда могло быть ниже чем 2%. Обучение велось не на родном языке девушек. Дисале взялся за изучение языка племени, а затем перевел на него все учебники. Он также встроил специальные QR-коды, чтобы дать ученицам доступ к аудио стихов, видеолекциям.

Влияние учителя на жизнь его учениц является чрезвычайным: сейчас в селе нет подростковых браков, а посещаемость школы составляет 100%. 85% его студенток получили самые высокие оценки на ежегодных экзаменах.

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Учитель также известен тем, что устроил в своем доме в Индии лабораторию, откуда транслирует виртуальные уроки из своих научных экспериментов. На летних каникулах он собирает более 16 тыс. других учителей со всего индийского штата Махараштра, чтобы обучить их цифровым технологиям.

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Global Teacher Prize была основана для определения одного исключительного учителя, который внес выдающийся вклад в профессию, а также для того, чтобы засвидетельствовать важную роль, которую учителя играют в обществе.

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Дата
04
декабря

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