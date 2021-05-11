Лучший способ остановить Путина - вооружать Украину - что о нас пишет мировая пресса

Путин на встрече с Медведчуком в Москве, 10 марта 2020 года / Reuters

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Португальских пограничников посадили за избиение до смерти украинском", - BBC, Великобритания

Трех португальских пограничников приговорили к тюремному заключению за убийство украинского гастарбайтера. Били ногами и дубинками 40-летнего Игоря Гоменюка в изоляторе временного содержания аэропорта Лиссабона. От побоев мужчина скончался.

Гоменюк, отец двоих детей, прибыл в столицу Португалии без визы в марте прошлого года в поисках работы. Ему отказали во въезде и посадили в изолятор, когда отказался лететь домой. Два дня спустя задохнулся в камере. Лежал лицом вниз с несколькими сломанными ребрами. Руки были скованы за спиной, а ноги связаны.

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На фото, сделанных во время вскрытия, видно, что тело покрыто темными синяками, с глубокими следами от наручников на запястьях. Суд признал пограничников Бруно Соузу, Дуарте Лаха и Луиса Сильву виновными в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Сильва и лаху получили по девять лет тюрьмы, Соузу - семь лет.

Прокуратура сняла обвинения в убийстве, поскольку намерений убить доказано не было.

Смерть мужчины вызвала протесты в Португалии и призывы правозащитников к реформам пограничной службы. Правительство выплатило $850 тыс. компенсации жене и детям Гоменюка.

"Украина возбудила дело о государственной измене против союзника Кремля", - Reuters, Великобритания

Известного союзника Кремля в Украине Виктора Медведчука официально привлекли к ответственности за государственную измену и попытку хищения национальных ресурсов в аннексирована Россией Крыма.

Этот шаг - часть все более жестких репрессий против оппозиционного депутата и бизнесмена. Они начались в феврале, когда Медведчук и его соратники попали под украинские санкции, а три телеканала, принадлежащих его союзнику, отключили от эфира.

Новость прозвучала после нескольких месяцев напряженных отношений между Киевом и Москвой, которые произошли из-за наращивания российских войск на восточной границе Украины, и нарастание эскалации на востоке Украины. Кремль резко раскритиковал действия против Медведчука.

Медведчук ранее отрицал все правонарушения и называл репрессии против себя и соратников незаконными и направленными на то, чтобы прикрыть ошибки в действиях украинской власти. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала "протоколы подозрений в отношении двух депутатов Верховной Рады Украины - Медвечука и Козака". Тарас Козак - бывший владелец трех телеканалов, которые попали под санкции в феврале.

Медведчук - гражданин Украины, но имеет тесные связи с президентом России Путиным и говорит, что он лидер является крестным отцом его дочери.

"Единственный способ сдержать Путина - вооружить Украины", - Atlantic Council, США

Весной произошло крупнейшее наращивание российских войск на границе с Украиной с момента начала семилетней войны. Хотя объявленый Москвой в конце апреля вывод ослабил беспокойство международного сообщества относительно перспектив нового наступления Кремля, данные разведки показывают, что большинство войск остаются на позициях. Поэтому не следует исключать серьезной эскалации в единой активной войне в Европе.

Не ясно, было ли весеннее бряцание оружием России актом геополитического запугивания, или настоящей генеральной репетицией масштабного вторжения в Украину. Однако Москве удалось привлечь внимание мира, подчеркнув военное превосходство в конфронтации с Украиной. Путин хочет сохранить давление и инициативу в конфликте.

Ни Украина, ни ее международные партнеры не могут сеье позволить сидеть и ждать следующих шагов Кремля. Вместо этого они должны признать острую потребность военно укрепить Украину. Это означает предоставление стране средств для защиты, что значительно увеличит стоимость любой потенциальной эскалации российской агрессии. Неспособность сделать это подтолкнет Кремль к поиску военных решений с потенциально катастрофическими последствиями для европейской безопасности.

Россия угрожает Украине с севера, востока и юга. Южный фронт особенно уязвим, учитывая сотни километров береговой линии, которую Украина должна защищать, и сильную концентрацию российской военной силы в оккупированном Крыму. После аннексии полуострова весной 2014 года, Москва резко увеличила там военное присутствие. Недавно также увеличила военно-морскую силу в Черном море за счет добавления кораблей из Каспийского, Балтийского и Северного флотов России.

Нынешняя ситуация не выглядит многообещающим для Украины, но никак не безнадежной. Хотя украинская армия проигрывает российской по численности и вооружению, она имеет ряд важных преимуществ, включая бесценный боевой опыт и беспрецедентную мотивацию защищать родину. Самая большая проблема Украины - устаревшее оружие и техника. Многие еще предстоит сделать для совершенствования внутренних процедур военных закупок и увеличения производственных мощностей. Например, не секрет, что Украине не удалось наладить адекватное производство боеприпасов. Есть много областей, в которых украинский ВПК не смог противостоять вызовам течение 7 лет войны с Россией. Эти вопросы следует решить с учетом того, что на границе сосредоточены десятки тысяч русских войск. Неотложность ситуации требует немедленных действий и быстрых результатов. Этого можно достичь с помощью западных союзников Украины.

Уже существует широкое согласие относительно того, какие вооружения больше всего нужеы Украине. Список пожеланий включает береговую оборону и противокорабельные ракеты, системы противовоздушной и противоракетной обороны, усовершенствованные протиснайперськи и противотанковые технологии. Это вооружение позволило бы украинским военным сделать любое новое вторжение непомерно дорогим для россиян.

Украина благодарна за поддержку, которую партнеры выразили в последние недели. Но надо признать, что заявлений солидарности и серьезного беспокойства недостаточно, чтобы изменить мышление Путина. Привлечь его внимание удастся только конкретным оборонительными шагами Украины и Запада. Язык силы - единственый, который понимает Путин. Жизненно важно убедиться, что российский лидер не питает иллюзий относительно потенциально катастрофической цены любых новых наступательных действий.

"Некоторые члены НАТО опасаются, что членство Украины спровоцирует Россию", - WNP, Польша

Украинская власть не ожидает, что на июньском саммите НАТО получит План действий по членству в Альянсе, ибо некоторые страны-члены боятся, что это спровоцирует Россию. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Относительно препятствий, то, к сожалению, среди союзников есть несколько стран, которые следуют логике не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать - лучший способ для России поддерживать мир", - сказал Кулеба.

В то же время глава СБУ Иван Баканов заявил, что Россия все еще дислоцирует около 100 тыс. солдат у границы с Украиной и в Крыму. Москва объявила о выводе войск из-под украинской границы в конце апреля. Это произошло после обострения ситуации, встревожила Запад. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что значительное количество российских войск все еще там же, где и было.