Лучше дипломатия: в Турции отказались от санкций против России

sabah.com Фатих Донмез

Турция не будет присоединяться к международным санкциям против России из-за войны с Украиной.

Анкара предпочитает оставаться на стороне дипломатии, передает Sabah.

"Наш президент заявил, что мы не хотим быть стороной санкций. Мы заявили, что мы на стороне дипломатии. Мы видим, что у нас нет проблем с газом", - отметил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Таким образом, он ответил на вопрос присоединится ли Турция к газовым санкциям против России.

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Пленный российский летчик подполковник Максим Криштоп рассказал, что их начали готовить к войне с Украиной еще в январе. тогда лётчиков начали тренировать.

Причиной вторжения России является недостаточная реакция мира на оккупацию Крыма, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, дипломатические инструменты нужно было раньше применять более эффективно.