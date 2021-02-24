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Лондон обогнал Нью-Йорк по концентрации миллионеров

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Лондон обогнал Нью-Йорк по концентрации миллионеров
Лондон / Wikipedia

Согласно отчету, который указывает, сколько денег богатые люди мира заработали во время пандемии, Лондон обогнал Нью-Йорк как город с самой высокой концентрацией долларовых миллионеров в мире.

Согласно ежегодному исследованию состояния самых богатых людей от Knight Frank, почти 875 тыс. лондонцев являются долларовыми миллионерами. Их активы включают, в частности, недвижимость. Для сравнения, в Нью-Йорке, который на 2-м месте, таких 820 тыс. Об этом пишет The Guardian.

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Это означает, что каждый 10-й человек в Лондоне, - долларовый миллионер. В то же время, по данным британских властей, более чем 2,5 млн или 28% лондонцев живут в бедности.

"Средняя цена жилья в Лондоне 728 тысяч долларов, поэтому многие семьи попали в категорию миллионеров. По иронии, высокая стоимость жилья является основным фактором, по которому многие семьи стали сверхбогатыми", - объясняет руководитель отдела исследований Knight Frank Лиам Бейли.

Лондон также назван любимым городом самых богатых людей. Говорится, что они требуют от городов соответствующих ресторанов, оперных театров и театров, университетов, спортивных и торговых центров. Лондон также выиграл от притока богатых гонконгцев, большая часть из которых покинули бывшую британскую колонию из-за страха репрессий со стороны Китая. Количество так называемых золотых виз, выданных 2020-го жителям Гонконга, которые обещали инвестировать в Великобританию не менее $2,83 млн, выросла на 68%.

Отчет Knight Frank указывает, что несмотря на экономический ущерб, нанесенный пандемией миллионам людей в мире со скромными доходами, те, кто были очень богатыми, смогли увеличить доходы. Количество лиц с активами более $30 млн в мире выросла на 2,4% 2020-го, до 520 тыс. человек.

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