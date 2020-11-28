"Лохушки" - Лукашенко обозвал Тихановську да и других оппозиционерок

Лукашенко назвал оппозицию "лохушками". Фото: Белсат

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с врачами рассказал, что ему дали распечатку закрытой пресс-конференции с участием лидера оппозиции Светланы Тихановской.

"Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек, Тихановской, этих всех беглых. Они проводят закрытую конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, что вы от меня требуете? Вы же понимаете, что я ничего не решаю", – рассказал Лукашенко. Видео опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".

По его словам, Тихановская убедила себя и Запад, что она выиграла президентские выборы в Беларуси.

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С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.