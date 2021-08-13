Ливни в Японии: более 200 тыс. человек могут остаться без крова

В Японии мощные ливни. Фото: Reuters

В Японии, в префектурах Нагасаки и Кумамото на острове Кюсю, 200 тысяч человек получили предписание эвакуироваться из-за сильных ливней.

"Люди должны прятаться в безопасных местах. Жителям районов, из которых может быть опасно эвакуироваться, следует переместиться на верхние этажи и оставаться в комнатах далеко от склонов", - говорится в сообщении японского Национального метеорологического агентства.

Метеорологи сообщают, что сильные дожди вскоре начнутся в префектурах Хиросима и Симанэ, расположенных на западе большого острова Японии, Хонсю.

В администрации префектуры Хиросима заявили, что уровень опасности для населения максимальный. Ожидается, что дожди могут нанести "непоправимый вред, которого не видели десятилетиями".

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В городе Китахиросима, по данным Национального метеорологического агентства Японии, за три часа выпало 140 мм осадков. За 48 часов в Нагасаки, в районе горы Ундзен выпало 641,5 миллиметра осадков, 487,5 миллиметров выпали в городе Симабара, а также 444 миллиметра в городе Амакуса в соседней префектуре Кумамото. При пятом, максимальном уровне опасности, жителям запрещается передвижение по улице кроме как для эвакуации. В префектурах Хиросима, Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима 2,82 млн человек обязаны покинуть места возможного подтопления и востоке селевых потоков, прибыть и разместиться в центрах эвакуации.