Литва страдает от недостачи работников с Украины

В Латвии уменьшилось количество трудовых мигрантов из Украины. Фермеры жалуются на нехватку персонала.

Причиной является пандемия коронавируса и карантинные ограничения, затрудняющие правила въезда в страну, пишет fbc.ua.

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Латвийские фермеры говорят, что персонал укомплектован лишь наполовину. Фактически некому собирать урожай клубники, черешни и вишни.

Поэтому они планируют обратиться к правительству с просьбой облегчить условия въезда для украинцев.

Сегодня, 18 июля, Бельгия открыла границы для Украины. 19 июля въезд для украинцев позволила Эстония. Путешествовать можно и в туристических целях. Соблюдать самоизоляцию и делать тест по прибытии в страну не требуется.

До этого границы для Украины открыла Дания. Чтобы въехать в страну, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус и сделать еще один после прибытия.