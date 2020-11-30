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Литва предлагает белорусам бесплатные визы

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Литва предлагает белорусам бесплатные визы
По новым правилам, с белорусов при подаче заявления не будет взиматься консульский сбор в том случае, если от госорганов или неправительственных правозащитных организаций Литвы будет подано соответствующее мотивированное заявление. Фото: pixabay

Выдавать бесплатные визы белорусам, пострадавшим от действий власти предлагает Министерство иностранных дел Литвы.

С 1 декабря граждани Беларуси смогут воспользоваться такой возможностью, сообщает издание Delfi.

Литовское МИД обратилось к правительству, отмечая, что в страну прибывает все больше белорусов, которие получили шенгенскую визу по особому разрешению в связи с гуманитарными причинами. Но срок действия этой визы ограничен, и для дальнейшего пребывания в Литве нужна национальная виза.

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По новым правилам, с белорусов при подаче заявления не будет взиматься консульский сбор в том случае, если от госорганов или неправительственных правозащитных организаций Литвы будет подано соответствующее мотивированное заявление.

Литва выдала более 650 разрешений на въезд для граждан Беларуси на особых гуманитарных основаниях. 246 человек уже находятся в Литве, а 53 человека попросили политического убежища в стране.

В Беларуси в воскресенье прошли акции протеста под названием "Марш соседей". По состоянию на 23:00 силовики задержали как минимум 385 участников протестов. По информации правозащитников, задержанные есть в Минске, Гродно, Жодино, Боровлянах, Бресте, Витебске и Могилеве. Такие данные опубликовал правозащитный центр "Вясна".

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Дата
30
ноября

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