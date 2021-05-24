Литва будет требовать новых санкций против Беларуси за угон самолета

Литва намерена добиваться от стран-членов Евросоюза введения новых санкций за вынужденную посадку в Минске пассажирского самолета Ryanair. Фото: Pixabay

Литва намерена добиваться от стран-членов Евросоюза введения новых санкций из-за вынужденной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил литовский лидер Гитанас Науседа на своей странице в Twitter.

Соответствующее предложение глава государства планирует озвучить на саммите ЕС, который состоится 24 мая и на который уже вынесен вопрос о "заминированном" лайнере.

"Мои предложения: воздушное пространство Беларуси признать небезопасным, белорусские воздушные суда не принимать в аэропортах Евросоюза, ICAO немедленно расследовать (инцидент - ред.) и ввести серьезные санкции против режима", - говорится в сообщении.

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Кроме того, за введение санкций против Минска выступила также глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Возмутительное и незаконное поведение режима в Беларуси будет иметь последствия. Лица, ответственные за угон самолета Ryanair, должны подпасть под санкции", - подчеркнула она в Twitter.

Также глава ЕК призвала немедленно освободить задержанного во время посадки борта создателя оппозиционного белорусского СМИ NEXTA Романа Протасевича.

В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель.