Литва будет требовать новых санкций против Беларуси за угон самолета

 
Ексклюзивы
1/5
Изнасилование в Кагарлыке: что изменилось за год после громкой истории
Изнасилование в Кагарлыке: что изменилось за год после громкой истории
Просмотров: 711
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 576
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 423
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2151
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 720
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 351
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 414
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 765
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 585
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 756
Фото
Все фото
3
12
5
7
3
Уникальная находка: в Испании нашли древнеримские бани
Уникальная находка: в Испании нашли древнеримские бани
Елизавета II посетила авианосец, названный в ее честь
Елизавета II посетила авианосец, названный в ее честь
В доме экс-полицейского обнаружили ямы с телами убитых женщин
В доме экс-полицейского обнаружили ямы с телами убитых женщин
Конфликт в Секторе Газа завершился – противоречия между Израилем и ХАМАС остались
Конфликт в Секторе Газа завершился – противоречия между Израилем и ХАМАС остались
Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
Видео
Все видео
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
Сегодня состоится финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений
Сегодня состоится финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
Певец разбился, убегая от жены, чтобы не застукала после секса втроем
Певец разбился, убегая от жены, чтобы не застукала после секса втроем
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1377
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 261
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 324
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 369
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 04:47

Литва будет требовать новых санкций против Беларуси за угон самолета

  Комментировать
Литва будет требовать новых санкций против Беларуси за угон самолета
Литва намерена добиваться от стран-членов Евросоюза введения новых санкций за вынужденную посадку в Минске пассажирского самолета Ryanair. Фото: Pixabay

Литва намерена добиваться от стран-членов Евросоюза введения новых санкций из-за вынужденной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил литовский лидер Гитанас Науседа на своей странице в Twitter.

Соответствующее предложение глава государства планирует озвучить на саммите ЕС, который состоится 24 мая и на который уже вынесен вопрос о "заминированном" лайнере.

"Мои предложения: воздушное пространство Беларуси признать небезопасным, белорусские воздушные суда не принимать в аэропортах Евросоюза, ICAO немедленно расследовать (инцидент - ред.) и ввести серьезные санкции против режима", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После 7-часовой задержки самолет Ryanair вылетел из Минска

Кроме того, за введение санкций против Минска выступила также глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Возмутительное и незаконное поведение режима в Беларуси будет иметь последствия. Лица, ответственные за угон самолета Ryanair, должны подпасть под санкции", - подчеркнула она в Twitter.

Также глава ЕК призвала немедленно освободить задержанного во время посадки борта создателя оппозиционного белорусского СМИ NEXTA Романа Протасевича.

В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Литва будет требовать новых санкций против Беларуси за угон самолета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

Князь женился на дочери половецкого хана

Активист зарезал нападавшего

На шахте взорвался метан: 50 погибших

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 6867
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4914
Андре Тан показал идеальное летнее платье
Андре Тан показал идеальное летнее платье Просмотров: 4500
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 3816
Кондитерка поделилась рецептом домашнего наполеона
Кондитерка поделилась рецептом домашнего наполеона
 Просмотров: 3231
Мир
В Ryanair прокомментировали посадку в Минске - ареста журналиста не заметили
В Ryanair прокомментировали посадку в Минске - ареста журналиста не заметили Просмотров: 63
Госсекретарь США сделал заявление о санкциях в отношении Ирана
Госсекретарь США сделал заявление о санкциях в отношении Ирана Просмотров: 36
"Мы не знаем, где он" - отец журналиста Протасевича прокомментировал арест сына
"Мы не знаем, где он" - отец журналиста Протасевича прокомментировал арест сына Просмотров: 153
В Британии хотят ввести "цифровые визы"
В Британии хотят ввести "цифровые визы" Просмотров: 90
Оползень накрыл китайскую провинцию во время марафона: есть погибшие
Оползень накрыл китайскую провинцию во время марафона: есть погибшие Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
2
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
1
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1
Харьковчанка, которая назвала парад вышиванок "х**ней", записала извинение
1
Дело Медведчука: СБУ сообщила новые подробности
Голосов: 1730
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть