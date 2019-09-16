Лидер КНДР пригласил Трампа в Пхеньян

 
Ексклюзивы
1/5
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Просмотров: 486
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 756
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2196
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1134
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2844
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1377
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2061
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2871
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1143
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
8
5
6
5
7
Родители запустили забавный флешмоб о детях и школу
Родители запустили забавный флешмоб о детях и школу
Берут макароны с собой в путешествие, - украинка рассказала о жизни на юге Италии
Берут макароны с собой в путешествие, - украинка рассказала о жизни на юге Италии
&quot;Я убил твою дочь&quot; - подробности о застреленной в Польше украинке
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
Убийство украинки в Польше: показали фото жертвы и преступника
Убийство украинки в Польше: показали фото жертвы и преступника
Проміняла кар&#039;єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
Проміняла кар'єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
Видео
Все видео
Дроны атаковали завод
Дроны атаковали завод
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Впервые сняли на видео редкого кальмара
Впервые сняли на видео редкого кальмара
В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка
В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка
Падение огромных метеоритов зафиксировали в Беларуси и Балтии
Падение огромных метеоритов зафиксировали в Беларуси и Балтии
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4644
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1647
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30852
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
15 сентября 2019
Просмотров: 360
Немає душі
– Хіба може когось розчулити ця груда бетону і скла? По-совдепівськи зроблено, – пише Ольга про перший в Україні Меморіал пам'яті ...
понедельник, 16 сентября 2019 06:30

Лидер КНДР пригласил Трампа в Пхеньян

  Комментировать
Лидер КНДР пригласил Трампа в Пхеньян
Ким Чен Ын пригласил Трампа в гости. Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян.

Cвое приглашение диктатор КНДР выразил в августовском письме американскому лидеру, сообщает Reuters.

"Во втором письме, которое было передано Трампу в третью неделю августа, Ким рассказал о своей готовности встретиться с Трампом на еще одном саммите", - сообщил один источник.

Это было второе письмо Ким Чен Ына Трампу, отправленное на фоне застопорившихся переговоров о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились подробности встречи Зеленского и Трампа

В последний раз лидеры двух стран встречались в демилитаризованной зоне между двумя Кореями в июне. Они согласилась возобновить переговоры на рабочем уровне, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале 2018 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лидер КНДР пригласил Трампа в Пхеньян». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 108507
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
22
 Просмотров: 89882
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 32734
Когда подешевеет картофель
Когда подешевеет картофель
 Просмотров: 25074
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
10
 Просмотров: 23571
Мир
Трамп из-за атак на Саудовскую Аравию позволил открыть стратегические запасы нефти
Трамп из-за атак на Саудовскую Аравию позволил открыть стратегические запасы нефти Просмотров: 180
Протестующие в Гонконге жгли китайские флаги и пели "Боже, храни королеву"
Протестующие в Гонконге жгли китайские флаги и пели "Боже, храни королеву" Просмотров: 396
Папа Римский приветствовал освобождение украинцев
Папа Римский приветствовал освобождение украинцев Просмотров: 108
Сноуден пытается бежать из России
Сноуден пытается бежать из России Просмотров: 2142
После атаки дронов производство нефти в Саудовской Аравии сократилось в два раза
После атаки дронов производство нефти в Саудовской Аравии сократилось в два раза Просмотров: 603
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
2
Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона
2
Богдан приставал к Вакарчуку на форуме YES-2019: в сети показали фото
Голосов: 941
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua