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четверг, 15 августа 2019 07:48

Летел в Крым: российский лайнер загорелся сразу после взлета
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В России загорелся пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus А-32, летевший в оккупированный Крым
Фото: 112
В России загорелся пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus А-32, летевший в оккупированный Крым
В России загорелся пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus А-32, летевший в оккупированный Крым
В России загорелся пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus А-32, летевший в оккупированный Крым
В России загорелся пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus А-32, летевший в оккупированный Крым

В России загорелся пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus А-321 и совершил аварийную посадку в поле.

Самолет вылетел из аэропорта "Жуковский" и через 15 мин был вынужден там же приземляться. Пожара возник в двигателе из-за столкновения с птицей. Об этом со ссылкой на источники пишет российский Интерфакс.

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А-321 следовал в Симферополь - на временно оккупированную Россией украинскую территорию.

На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительным данным, двое пострадали.

В самолете Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" сообщением Москва-Ереван перед взлетом сработали датчики задымления. Происшествие произошло в московском аэропорту "Шереметьево". Во время эвакуации из самолета пострадали 8 человек.

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