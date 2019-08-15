Летел в Крым: российский лайнер загорелся сразу после взлета

В России загорелся пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus А-321 и совершил аварийную посадку в поле.
Самолет вылетел из аэропорта "Жуковский" и через 15 мин был вынужден там же приземляться. Пожара возник в двигателе из-за столкновения с птицей. Об этом со ссылкой на источники пишет российский Интерфакс.
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А-321 следовал в Симферополь - на временно оккупированную Россией украинскую территорию.
На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительным данным, двое пострадали.
В самолете Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" сообщением Москва-Ереван перед взлетом сработали датчики задымления. Происшествие произошло в московском аэропорту "Шереметьево". Во время эвакуации из самолета пострадали 8 человек.
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