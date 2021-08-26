Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы

В американском штате Калифорния разгораются новые лесные пожары. Огонь почти добрался до Лос-Анджелеса.
Об этом сообщило издание Reuters.
Менее чем за сутки полностью сгорели 150 домов. Пламя угрожает еще 600 зданиям.
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Пожар пытаются потушить с воздуха. Огонь распространяется быстро из-за сильного порывистого ветра, сухой травы и сильной жары. За сутки эвакуировали тысячи жителей.
Пламя пытаются обуздать сотни спасателей и пожарных.
На острове возле Стамбула возник масштабный лесной пожар. В районе операции по борьбе с пожаром задействованы один самолет, три вертолета и пять спецавтомобилей.
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