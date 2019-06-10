Легкоатлетка рассказала о допинге в России

Российская легкоатлетка рассказала о допинге. Фото с открытых источников.

Лучшая российская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене признала наличие системы допинга в России.

Она прокомментировала продолжение отстранения РФ от Международной федерации легкой атлетики (IAAF) и призвала чиновников уйти в отставку.

"То, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не выдержит. Надеюсь, у людей, причастных к этому бесконечному позору, все же хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать", - написала спортсменка в социальной сети Instagram.

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2018 года швейцарские специальные службы узнали, что в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принимал участие российский шпион Сергей Жолтиков. Работал вице-консулом в генконсульстве России во французском Марселе.