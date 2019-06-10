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понедельник, 10 июня 2019 18:02

Легкоатлетка рассказала о допинге в России

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Легкоатлетка рассказала о допинге в России
Российская легкоатлетка рассказала о допинге. Фото с открытых источников.

Лучшая российская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене признала наличие системы допинга в России.

Она прокомментировала продолжение отстранения РФ от Международной федерации легкой атлетики (IAAF) и призвала чиновников уйти в отставку.

"То, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не выдержит. Надеюсь, у людей, причастных к этому бесконечному позору, все же хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать", - написала спортсменка в социальной сети Instagram.

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За последние три с половиной года я раз двести слышала, что всё сделано и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают и вообще их дело прыгать и молчать. Они забыли, что без атлетов, существование любой спортивной организации или федерации, не имеет смысла. Они просто отмахиваются от нас, прикрывая друг друга. Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах "дорожной карты", которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит. Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой. Новое поколение наших легкоатлетов должно вырасти с иной философией, а её любому спортсмену закладывает именно тренер. Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики. @minsport_rf @rusaf_official @rusada_russia

Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)

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2018 года швейцарские специальные службы узнали, что в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принимал участие российский шпион Сергей Жолтиков. Работал вице-консулом в генконсульстве России во французском Марселе.

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Дата
10
июня

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