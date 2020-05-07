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четверг, 07 мая 2020 03:47

Легендарный уличный художник Бэнкси сравнил врача с супергероем

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Легендарный уличный художник Бэнкси сравнил врача с супергероем
Бэнкси нарисовал новую картину. Фото: Instagram

Известный уличный художник Бэнкси нарисовал свою новую картину в больнице Саутгемптона в английском графстве Хэмпшир

На монохромном полотне площадью один квадратный метр изображен мальчик в комбинезоне и футболке, сидящий возле корзины для бумаг, в которой лежат фигурки Человека-паука и Бэтмена. Фото он выложил в Instagram

Ребенок держит в руках игрушечную медсестру, вытянувшую вперед руку, как Супермен. На костюме медсестры изображен красный крест.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Banksy (@banksy)

"Правила игры меняются", - коротко прокомментировал картину Бэнкси.

Художник оставил сотрудникам больницы записку: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного озарит место, даже если оно будет только черно-белым".

В свою очередь в больнице отметили, что картина будет висеть в больнице до осени, после чего ее выставят на аукцион, чтобы собрать средства для Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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Раньше, Бэнкси открыл интернет-магазин Gross Domestic Product. Он необычен тем, что покупатель товара определяется случайно.

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