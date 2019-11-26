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вторник, 26 ноября 2019 13:14

"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате

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&quot;Ледяное сердце 2&quot; вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце" в 2013-м стал лучшим мультфильмом года. Фото: segodnya.ua

Мультфильм "Ледяное сердце 2" установил первый рекорд после прошедшего уик-энда и вызвал фурор в прокате.

Премьера анимационной картины в мире состоялась 20 ноября, а в Украине на день позже - 21 ноября, сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

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За первый уикенд он собрал 127 млн ​​долл. Это лучший ноябрьский результат в старте. И в рейтинге самых кассовых фильмов "Ледяное сердце 2" уступает место "Суперсемейке" с 182 млн долл. и "В поисках Доры" с 135 млн долл. Однако стоит отметить, что эти ленты вышли на большой экран еще в июне.

Наибольшие кассовые сборы "Ледяное сердце 2" собрал в Китае - 53 млн долл., Кореи - 31,5 млн долл. и Японии - 18,2 млн долл. В общем мультфильм стартовал с дебютом на 37 рынках мира.

В сети появился мультфильм "Голодный Дух - День памяти жертв Голодомора". Его опубликовало Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.
В видеоработе показано, как советские большевики уничтожали украинский Голодомором-геноцидом в 1932-33 годах.

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