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понедельник, 24 декабря 2018 15:33

Лавров рассказал, какой РФ хочет видеть украинскую власть

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Лавров рассказал, какой РФ хочет видеть украинскую власть
В Украине насаждают русофобию - Лавров Фото: News Front

Россияне после выборов в Украине хотят видеть политиков, которые готовы будут к диалогу.

"Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров российским СМИ.

Чиновник заявил, что РФ не делает односторонних действий для свертывания отношений с Украиной и делать этого не собирается. Кандидатов на пост президента Украины комментировать отказался.

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"Нас, разумеется, не может не беспокоить ситуация, в которой идет подготовка к этим выборам. В Украине уровень насаждаемой сверху русофобии просто зашкаливает. По сути, она стала частью государственной политики. А нынешняя киевская власть руководствуется не столько интересами своей страны, сколько собственными амбициями, а также "рекомендациями", а порой - прямыми указаниями из других столиц", - добавил Лавров.

Наращиванием российского военного присутствия в Черном море обеспокоены в Румынии. Руководство страны поддержит усиление антироссийских санкций в ответ на агрессивные действия РФ в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

24tv.ua
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