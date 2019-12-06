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пятница, 06 декабря 2019 20:53

Лавров рассказал, чего ожидает от встречи "нормандской четверки"

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Лавров рассказал, чего ожидает от встречи &quot;нормандской четверки&quot;
Глава МИД РФ прокомментировал встречу. Фото: ТАСС

Россия от "нормандского саммита" в Париже ожидает достижения дополнительных договоренностей, которые позволят урегулировать конфликт на Донбассе.

"Что мы будем ожидать от "нормандского формата"? Ждать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надежно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, закрепленные в Минских договоренностях, и которые позволят этот конфликт прекратить", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает "Сегодня".

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"Наверное, это невозможно сделать за один день, но нужно терпеливо добиваться этого, и чем быстрее мы будем делать это, тем лучше для всей Украины", - добавил он.

Лавров ожидает на саммите услышать от президента Украины Владимира Зеленского, как он сам видит движение вперед.

Президенты Украины, Германии, Франции и России встретятся в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17 мск). Об этом сообщила представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.

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