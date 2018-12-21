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пятница, 21 декабря 2018 01:29

Латвия начала публиковать рассекреченный архив КГБ

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Латвия начала публиковать рассекреченный архив КГБ
В Латвии рассекретили архив КГБ. Фото: Hyser

Национальный архив Латвии начал публикацию картотеки КГБ Латвийской ССР.

Всего опубликованы более 10 тысяч отсканированных карточек, в которых содержатся данные об агентах, работавших в КГБ в 1980-х годах, пишет Настоящее время.

Также в нем содержится информация о лицах, которые планировали выехать за границу, и имена потенциальных кандидатов для вербовки в случае войны или непредвиденной ситуации.

Помимо этого, опубликованы картотеки учета внештатных оперативных работников и телефонная книга сотрудников КГБ. Соответствующие поправки к так называемому закону о КГБ, предполагающие публикацию архивов советской спецслужбы, были приняты и вступили в силу в Латвии в октябре этого года. С мая 2019 года госархив начнет публиковать в интернете и другие документы, связанные с деятельностью КГБ.

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Отмечается, что публикуемая в этом месяце картотека предоставляет очень ограниченные аналитические возможности без оперативных дел и других материалов, которые планируется обнародовать в мае 2019 года. В частности, имеется в виду тот факт, что станут известны имена, но не их реальное сотрудничество с КГБ и обстоятельства вербовки.

Лицо, чьи данные, содержащиеся в картотеке, используются кем-либо с нарушением неприкосновенности частной жизни, ущербом для чести и достоинства, может подать в суд в гражданском порядке. Согласно закону, удалять и стирать данные из публикуемого архива нельзя.

Ранее сообщалось, что в архивах Штази обнаружили служебное удостоверение на имя Владимира Путина, который в 1980-х годах был агентом КГБ.

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