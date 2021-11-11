Лагерь мигрантов на границе с Польшей показали со спутника

Фото: twitter.com/Maxar

Лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши показали на спутниковых фото. На них виден лагерь беженцев недалеко от пограничного пункта пропуска "Кузница".

Сотни мигрантов находятся на белорусской стороне, а польские силы безопасности наблюдают за ними. Снимками со спутника поделилась в Twitter американская компания Maxar Technologies.

В то же время министерство обороны Польши фиксирует военных Беларуси, стоящих вдоль границы. В руках у них снайперские винтовки и гранатометы. В польском ведомстве назвали это "демонстрацией силы".

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Правозащитная группа Granica собирается направить сообщение в Международный уголовный суд о провокационных действиях Беларуси.

"Эту ситуацию спровоцировали белорусские власти. Уже много месяцев людей, ищущих защиту, цинично использует режим в игре с Польшей и странами Европейского Союза", - цитирует организацию TVN24.

В заявлении отмечают, что Беларусь виновна в наиболее серьезных нарушениях прав человека. И ее действия на границе с Польшей являются преступлениями против человечества.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Позже в МВД сообщили, что мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отбили. Во время второй попытки 9 ноября две группы мигрантов прорвались на территорию Польши. Некоторых вернули на линию границы, остальных разыскивают.