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суббота, 03 апреля 2021 10:37

Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму

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В США фермер обнаружил на своем участке обломок ракеты SpaceX Falcon 9 размером с боксерскую грушу. При падении он сделал яму глубиной примерно 10 сантиметров.

"Ни владелец имущества, ни наш сержант, приехавший на вызов, конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколько дней назад, им показалось, что это, возможно, обломки Falcon 9", - рассказали The Verge в офисе местного шерифа.

Правоохранитель позвонил в Space X, где ему подтвердили, что обломок действительно может быть их и отправили за ним своих сотрудников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX успешно запустила ракету с интернет-спутниками

Позже местные власти сообщили, что это был резервуар высокого давления для гелия из композитной оболочки. Он упал из-за разрушения второй ступени ракеты Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта. Степень повторно вошла в атмосферу в неожиданном месте после отправки на орбиту спутников Starlink.

Ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink успешно запустили в космос 26 марта.

Это был 22-й выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года.

Запуск состоялся в 10:28 по киевскому времени с площадки SLC-40 космодрома на миссию Канаверал (штат Флорида)

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Дата
03
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