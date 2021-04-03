Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму

В США фермер обнаружил на своем участке обломок ракеты SpaceX Falcon 9 размером с боксерскую грушу. При падении он сделал яму глубиной примерно 10 сантиметров.

"Ни владелец имущества, ни наш сержант, приехавший на вызов, конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколько дней назад, им показалось, что это, возможно, обломки Falcon 9", - рассказали The Verge в офисе местного шерифа.

Правоохранитель позвонил в Space X, где ему подтвердили, что обломок действительно может быть их и отправили за ним своих сотрудников.

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Позже местные власти сообщили, что это был резервуар высокого давления для гелия из композитной оболочки. Он упал из-за разрушения второй ступени ракеты Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта. Степень повторно вошла в атмосферу в неожиданном месте после отправки на орбиту спутников Starlink.

Ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink успешно запустили в космос 26 марта. Это был 22-й выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года. Запуск состоялся в 10:28 по киевскому времени с площадки SLC-40 космодрома на миссию Канаверал (штат Флорида)