Кусок колбасы помог полиции раскрыть дело 9-летней давности

Кража со взломом произошла в марте 2012 года. Фото: pixabay.com

Полиция немецкого города Швельм раскрыла дело о квартирном ограблении 9-летней давности. Найти грабителя помог кусок колбасы, которую тот не доел на месте преступления.

Кража со взломом произошла в марте 2012 года, пишет Associated Press. Полиция использовала колбасу как вещественное доказательство, взяв с нее образцы ДНК. Данные загрузили в международную базу, оказалось, что через 9 лет во Франции этого же преступника задержали уже за насильственное нападение.

Подозреваемым оказался 30-летний гражданин Албании. Срок давности по делу о краже со взломом истек, поэтому мужчина может избежать наказания, если против него не подадут иск.

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Итальянская мафия в Неаполе запрещает каретам скорой помощи включать сирену и спецсигналы во время выездов к больным. Местные наркоторговцы часто путают их сирены и мигалки с облавами полиции.