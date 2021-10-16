Курортный остров всколыхнуло мощное землетрясение. Есть жертвы

На острове Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Погибли по меньшей мере три человека, еще семеро пострадали.

Угроза цунами не объявлялась, свидетельствуют данные Геологической службы США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Подземные толчки зафиксировали в районах Карангасем и Бангли.

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Национальное агентство по предупреждению стихийных бедствий Индонезии подтвердило гибель трех человек.

После землетрясения в том же районе зафиксировали афтершок магнитудой 4,3.

На индонезийском острове Бали произошло шестибалльное землетрясение.

Пострадали семь человек. 44 здания, в том числе отель, школы и магазины, были разрушены.

Последствия стихийного бедствия зафиксированы в соседней провинции Восточная Ява, где было повреждено 13 зданий.

Эпицентр находился на глубине 68 км. Угрозы цунами не было, но подземные толчки ощущались даже на соседнем острове Ломбок.