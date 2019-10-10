Курды обстреляли турецкие города - есть погибшие

Погибли 6 мирных жителей. Фото: Reuters

Сирийские курды обстреляли три пограничных турецких города.

Погибли 6 мирных жителей, среди них - ребенок. 70 человек ранены, сообщает REUTERS.

Представитель службы безопасности Турции заявил, что вооруженные силы нанесли удар, в частности, по военным складам и базам.

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что к этому времени были убиты 109 боевиков. Курды отвечают, что это - их ответ начавшейся операции "Источник мира".

Бойцы курдских военизированных формирований отбили наземную атаку турецкой армии вблизи города Телль-Абьяд в Сирии. Пока нет продвижения вперед. Об этом сообщил пресс-секретарь "Демократических сил Сирии" (SDF) Мустафа Бали.