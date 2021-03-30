Кулинарные видео помогли полиции поймать итальянского мафиози

Правоохранители поймали итальянского мафиози, который последние 7 лет скрывался от органов правопорядка, благодаря кулинарным видео. Беглеца удалось задержать в Доминиканской республике.

Найти 53-летнего Марка Фарена Бьяра удалось с помощью видео на Youtube, пишет BBC. Его уже экстрадировали в Италию.

Хотя мужчина тщательно скрывал лицо, на кадрах были видны татуировки, по которым его узнали.

В заявлении итальянской полиции говорится, что в последнее время он жил в городе Бока-Чика. Бьяра находился в розыске с 2014 года. Полиция инкриминирует ему незаконные сделки с кокаином для картеля "Ндрангета" - группировки мафии, специализирующейся на наркоторговле.

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В южном регионе страны Калабрии продолжается крупнейший с 1980-х суд против итальянской мафии. По делу были арестованы сотни возможных преступников. Аресты сосредоточены против могущественной группировки "Ндрангета" - одного из наиболее мощных картелей Европы. Предполагаемый босс клана - 66-летний Луиджи Манкузо.

355 предполагаемым мафиози и коррумпированным чиновникам предъявили обвинения после длительного расследования деятельности "Ндрангета". В рамках процесса будут свидетельствовать более 900 свидетелей.