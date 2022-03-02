Кулеба обсудил с Блинкеном поставки боевых самолетов в Украину

С 24 февраля российские оккупанты бомбят Украину. Фото: pixabay.com

2 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

В разговоре Кулеба отметил важность усиления Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность США за уже оказанную Украине военную помощь. Собеседники согласовали новые партии оборонного оружия для Украины. Министр особо отметил важность усиления Воздушных сил ВСУ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг продолжает уничтожать Харьковщину. Совершил авиаудары и обстрелял мирных жителей

Кулеба и Блинкен также обсудили новые жесткие санкции против России.

"Они договорились, что санкционное давление должно постоянно повышаться, пока Россия не прекратит войну и не освободит украинские территории.

Руководители внешнеполитических ведомств уделили особое внимание попыткам России обойти санкции с помощью третьих стран и договорились совместно работать над закрытием возможных путей смягчения санкций", - добавили в МИД.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.