Кулеба летит в Брюссель на встречу с руководством НАТО и "нормандскими" министрами

Дмитрий Кулеба уезжает на саммит министров ЕС в Брюссель. Фото: "РБК-Украина"

В понедельник, 15 ноября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит Брюссель. Там он встретится с руководством НАТО и главами МИД стран Евросоюза.

Об этом он сообщил на брифинге 12 ноября.

С главами МИД и еврокомиссарами Кулеба встретится в рамках подготовки к саммиту "Восточного партнерства", который запланирован на декабрь.

"Будет ряд двусторонних встреч с коллегами-министром и еврокомиссарами. Ключевой темой переговоров будет безопасность. Речь идет о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, в оккупированном Крыму и Приднестровском регионе" – сказал Кулеба.

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Он отметил, что Россия начала новый этап гибридной войны и использует разные ее типы – газ, потоки мигрантов, запугивание, пропаганду.

"Нет сейчас никакого так называемого "миграционного кризиса в Беларуси". Есть гибридная война России против Европы. Цель Москвы - создать проблемы и заставить остальной мир решать их совместно с собой", - сказал Кулеба.

В то же время представитель МИД Германии Андреа Зассе уже заявила, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас примет участие в трехсторонней встрече с Кулебой и французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, пишет "Суспільне".

Москва отказалась от предложения Франции провести встречу глав МИД нормандской четверки 11 ноября в Париже, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Предложение поступило России в Риме во время встречи Лаврова с французским министром МИД Жан-Ивом Ле Дрианом.