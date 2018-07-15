"Кто-то сухпай разогрел" - в России на трассе сгорела военный грузовик

Автор: Nash-Transport.com В России на трассе сгорел новый военный Урал "Тайфун-У"

В России в районе хутора Молькино Краснодарского края сгорел новый военный Урал "Тайфун-У". Соответствующее видео появилось в YouTube.

Событие вызвало пробку на трассе, а один из грузовиков даже перекрыл почти всю проезжую часть.

Люди видели сильный огонь в передней части "Тайфуна" - полностью пылала кабина. На видео слышно, как люди, находящиеся в машине, почувствовали приличный жар от возгорания.

В сети пишут, что это не первый случай.

"В районе хутора Молькино Краснодарского края сгорел Урал-63095" Тайфун-У ". Первый загорелся через 2 дня после того, как их привезли в бригаду ... Это уже 3 или 4, который горит", - написал Анатолий Токарев.

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В комментариях к видео пользователи сети высмеяли событие.

"Опять кто-то сухпай разогрел?". Вероятно вспомнили случай, как русский солдат сжег БТР, разогревая консервы. "Просто кто-то поесть разогреть хотел". "А в чем была проблема заблокировать трассу и взять огнетушители у водителей? Отсутствие солдатской смекалки. А еще власть критикуем. Внизу находятся такие же моральные уроды и воры, только масштабом поменьше".

В оккупированном Крыму Российские вооруженные силы начали широкомасштабные военные учения. В маневрах принимают участие более 10 тыс военнослужащих. Это около 100 соединений и воинских частей Южного военного округа РФ. Задействовано около 2 тысяч единиц вооружения и военной техники.