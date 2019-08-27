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вторник, 27 августа 2019 12:46

Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл

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Автор: Google
 

27 августа в поисковой системе Google появился новый Doodle. Так компания отметила день рождение всемирно известной певицы Сезарии Эворы.

Сезария Эвора родилась 27 августа 1941-го в Минделу (Кабо-Верде) в семье музыканта Жюстино да Круз Эвора и кухарки Доны Джоаны. Детство молодая певица провела в приюте, а с 17-летнего возраста стала работать в музыкальных барах родного города. Изначально Сезария исполняла традиционные песни для Островов Зеленого Мыса "морна", а также африканские песни в стиле "фаду".

Свой первый сольный альбом певица записала в 43 года в столице Португалии.

В начале 1980-х Сезария Эвора начала тур по Европе. А уже в 1988-го стала знаменита на весь мир. Особое признание певица получила после выхода её 4-го альбома "Мисс Перфумаду" в 1992-м.

В сентябре 2011-го Эвора объявила о завершении певческой карьеры, а 17 декабря 2011-го Сезария Эвора скончалась в Кабо-Верде в возрасте 70 лет. Причиной смерти легендарной певицы стала сердечно-легочная недостаточность и артериальная гипертензия.

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Google установила на свой официальный аккаунт в Instagram фотографию работы украинской пенсионерки. Вышивка 65-летней жительницы Кривого Рога Людмилы Киселевой набрала почти 70 тыс. "лайков".

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Дата
27
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