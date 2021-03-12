Кто из иностранных лидеров первым встретится с Байденом

Точную дату поездки еще определяют. Фото: Reuters

Японский премьер-министр Есихидэ Суга станет первым иностранным лидером, который посетит США после прихода 46-го президента Джо Байдена ко власти.

Точную дату поездки еще определяют, пишет CNN.

Байден примет участие в онлайн-встрече с Сугой, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьером Австралии Скоттом Моррисоном уже в эту пятницу.

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Президент Украины Владимир Зеленский все еще не пообщался с президентом США Джо Байденом. Лидеры государств не провели телефонные переговоры, поскольку Байден полностью не успел сформировать свою администрацию. 20 января на церемонии инаугурации Байден принял присягу, официально вступив в должность главы государства.