Ксения Собчак облила водой Жириновского в прямом эфире

Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского после того, как он обозвал ее в прямом эфире. Фото: скриншот с видео

Во время предвыборных дебатов на должность президента РФ Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского.

Инцидент произошел на телевидении. В это время выступал еще один кандидат на должность - Сергей Бабурин, сообщает УНН.

Лидер ЛДПР перебил Бабурина. Собчак попросила Жириновского успокоиться. После этого Жириновский начал грязно выражаться в ее адрес.

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" - это там разврат. Пусть замолчит", - сказал Жириновский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собчак и Путин у списках: в оккупированном Крыму напечатали бюллетени к "президентским выборам"

Собчак ответила, что участники "Дома-2" ведут себя более прилично, чем Жириновский. Тот продолжил обидно ругаться в ее адрес. После того Собчак облила его водой. После этого из стороны политика начался поток нецензурной брани.

В прямом эфире дебаты видели только жители Дальнего Востока, на остальной территории РФ дебаты будут транслировать в записи. Трансляцию остановили после скандала. В Интернете есть только фрагменты эфира.

В российских городах начались акции памяти оппозиционера Бориса Немцова, застреленного в Москве 27 февраля 2015. Отмечается, что акции, согласованные с властями, пройдут и в Москве. Сбор участников состоится в 13:00 на Страстном бульваре, колонна будет двигаться по бульварам с завершением шествия на проспекте Сахарова. Главное требование акции - привлечение к ответственности заказчиков убийства политика.