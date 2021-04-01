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четверг, 01 апреля 2021 17:46

"Крым - украинский" - Тихановская выразила поддержку Украине

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&quot;Крым - украинский&quot; - Тихановская выразила поддержку Украине
Тихановская считает Крым украинским. Фото: zikua

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала оккупированный Россией Крым украинской территории.

Она хочет снова посетить Киев, заявила в интервью "Европейской правде".

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"Крым - украинский. Когда говоришь неопределенно - это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь дипломатическим языком", - прокомментировала оппозиционерка.

По ее словам, она готова повторить эти слова в Киеве и ждет приглашения от украинского правительства. Во время визита Тихановская планирует обсудить экономическое и политическое давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Украина в этом вопросе может сделать очень много", - заявила женщина.

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что массовые протесты против режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко "дают свой результат".

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