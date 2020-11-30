Кремль угрожает Молдове дестабилизацией в Приднестровье

В Кремле заявили, что не обсуждали с Молдовой вопрос вывода российских войск из Приднестровья.Фото:pixabay

Заявления выбранной президентом Молдовы Майи Санду по выводу российских войск из Приднестровья могут привести к "дестабилизации в регионе".

Об этом заявил прессекретар президента РФ Дмитрий Песков.

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В Кремле требуют воздержаться от "резких движений" в отношении российских миротворцев.

Представитель Путина говорит, что изменение статус-кво в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации.

"Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться никаких резких движений в этом плане", - сказал Песков.

Выбранная президентом Молдовы Майя Санду заявила, что оперативные группы российских войск должны покинуть непризнанное Приднестровье. Они должны покинуть территорию вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе.