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вторник, 23 марта 2021 10:30

Кремль совершил масштабную кибератаку с выкупом - испанская разведка

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Кремль совершил масштабную кибератаку с выкупом - испанская разведка
Москву подозревают в кибератаке. Фото: RALFOR

Испанская разведка обвинила российских хакеров в кибертаке на Государственную службу занятости Испании.

Подробностями поделилось издание El Confidencial.

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Разведка считает, что это ответ Кремля на серию дипломатических и военных трений между Москвой и правительством Испании.

Кибератаку осуществили с помощью вируса ransomware. Он шифрует файлы и блокирует компьютеры. Чтобы удалить вирус, нужно заплатить выкуп в криптовалюте в обмен на возобновление работы.

Испанский Национальный институт кибербезопасности и Национальный криптологический центр обнаружили, что атаку осуществили из Москвы.

В США зафиксировали попытку внедрения вредоносного ПО в компьютерную сеть компании Tesla Inc. в штате Невада. Россиянин 27-летний Егор Крючков признал себя виновным в организации заговора и причастным к спланированной кибератаке.

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23
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