Кремль снова выделил деньги режиму Лукашенка

Россия приняла проект о предоставлении Беларуси кредита в размере $1 млрд.
Об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации России.
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Кремль предоставит Беларуси кредитные средства 2 траншами по $500 млн 2020-го и 2021 года.
Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Жители Беларуси начали получать письма от службы занятости. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается составить списки "дармоедов".
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