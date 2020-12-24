Кремль снова выделил деньги режиму Лукашенка

Россия одолжит деньги Беларуси. Фото: i-ua.tv

Россия приняла проект о предоставлении Беларуси кредита в размере $1 млрд.

Об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации России.

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Кремль предоставит Беларуси кредитные средства 2 траншами по $500 млн 2020-го и 2021 года.

Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Жители Беларуси начали получать письма от службы занятости. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается составить списки "дармоедов".