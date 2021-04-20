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вторник, 20 апреля 2021 17:31

Кремль продолжает войну с ЕС - высылает еще двух дипломатов

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Кремль продолжает войну с ЕС - высылает еще двух дипломатов
МИД РФ высылает из страны послов Болгарии. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел России высылает из страны двоих дипломатов посольства Болгарии в Москве в качестве ответа.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Первому секретарю консульской службы Николаю Панайотову и первому секретарю службы по торгово-экономическим вопросам Чавдару Христозову приказали покинуть Россию в течение 72 ч. МИД объявил их персонами нон грата.

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По словам представителей Кремля, зарубежным партнерам "необходимо избавиться от массового антироссийского психоза" и начать "конструктивный диалог".

"Возникает определенная напряженность в последнее время. Россия отнюдь не является инициатором этой напряженности. Но, с другой стороны, Россия, конечно же, всегда реагирует на какие-то недружественные выпады", - прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, вспомнив обвинения Чехии и массовую высылку дипломатов.

МИД Чехии сообщило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Оказалось, что это сотрудники российских спецслужб, причастные к взрыву складов боеприпасов в Чехии 2014 года.

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